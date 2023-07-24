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Военное обозрение

В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

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Источник изображения: topwar.ru

Теперь военные стран НАТО смогут шпионить с 20-километровой высоты за тем, что происходит на земле. В США успешно испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере сроком до года.

Об этом сообщает немецкий журнал Bild.

Испытательный полет проходил в пустынной местности американского штата Нью-Мексико. Запускали беспилотный летательный аппарат Phasa 35, созданный специалистами британской оборонной компании BAE Systems.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон взлетел, достигнув 20-километровой высоты, то есть оказался в стратосфере. Его полет продлился сутки. Но это время не является предельным. Создатели аппарата утверждают, что он может беспосадочно находиться в воздухе в течение целого года. БПЛА способен на это благодаря наличию солнечных элементов питания.

На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров. И операторам дрона можно не опасаться, что его собьют системы ПВО предполагаемого противника.

Источник изображения: topwar.ru

Авторы публикации хотели бы, чтобы западные разработчики вскоре начали поставлять такую технику ВСУ, ведь она могла бы принести пользу украинским боевикам в ходе военных действий против российской армии.

Он может сыграть решающую роль и в войне в Украине

- предположили они, говоря о новом беспилотнике.

Российскому командованию, наверное, тоже следует предполагать такую возможность и поставить задачу отечественному ОПК, чтобы там придумали «противоядие» против созданного на Западе дрона.

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