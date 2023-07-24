Министр обороны Пакистана выразил обеспокоенность присутствием пакистанских талибов в Афганистане

Кабул. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Пакистана Хваджа Асиф выразил обеспокоенность присутствием пакистанских талибов ("Техрик-и-Талибан Пакистан" - ТТП) в Афганистане. В интервью пакистанскому телеканалу Sama TV Асиф он подчеркнул, что террористы используют афганские земли для нападений на Пакистан.

Он отверг позицию представителей контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в отношении трансграничного терроризма в связи с увеличением числа взрывов бомб в приграничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Асиф сказал, что заявление талибов о том, что территория Афганистана не используется для терроризма, "не соответствует действительности".

По его словам, террористическим группировки, укрывающиеся в Афганистане, в том числе ТТП, стали серьезной проблемой безопасности для властей в Исламабаде.

Пакистанские военные в последнее время не раз заявляли, что террористы не только получили убежище и свободу действий в Афганистане, но и доступ к новейшим видам вооружений.

Ранее о присутствии в Афганистане различных групп террористов, в том числе и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заявлял министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Афганский МИД в субботу отверг это обвинение.

"Мы отвергаем утверждение министра иностранных дел Ирана о том, что лидеров ИГИЛ перебросили в Афганистан из Ирака, Сирии и Ливии. Исламский Эмират Афганистан (ИЭА) (так называют талибы свое правительство - ИФ) упорно боролся с ИГИЛ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства контролируемого талибами МИД Афганистана, который опубликовал в соцсетях пресс-секретарь МИД движения Абдул Кахар Балхи.