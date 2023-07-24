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ТАСС

Эксперт считает, что применение кассетных боеприпасов сыграет против украинцев

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Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения
Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения.
Источник изображения: U.S. Navy/REUTERS

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что число жертв среди украинских военнослужащих возрастет, потому что Россия ответит

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Применение кассетных боеприпасов не даст Киеву искомых результатов, а обернется резко возросшими потерями среди украинских военнослужащих. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. В субботу днем под обстрел ВСУ с применением таких снарядов попали четыре журналиста "Известий" и РИА Новости. Один военкор погиб. По оценке Жарихина, начало применения таких боеприпасов неотвратимо обернется против самих украинцев и резко повысит потери личного состава их военнослужащих.

"Количество жертв среди украинских военнослужащих возрастет, потому что Россия ответит, но так как российские военнослужащие в обороне, в окопах, а украинские - в поле, то среди них потерь будет на порядок больше, чем среди российских. Вот единственное, чего они добьются", - отметил эксперт.

При этом, по мнению Жарихина, эти потери будут разворачиваться на фоне неудачных попыток перехватить инициативу в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. "Безусловно, наступление это провалилось, так и не начавшись. По сути, было, в основном, наступление с их стороны в чистом поле. Артиллерийское подавление этого наступления со стороны России, использование доминирования наиболее опасных направлений со стороны России - все это практически сводит на нет даже попытки проведения контрнаступательной операции", - пояснил аналитик, комментируя текущую обстановку в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

По словам специалиста, именно эти провальные попытки контрнаступления обусловили определенные "трения между украинским руководством и руководством НАТО" по поводу предоставления вооружений и снарядов. "На самом деле ситуация такова, что уже понятно, что никакого прорыва в любом случае уже не получится", - резюмировал собеседник агентства.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что ВСУ получили от США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной. По его словам, поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением. 

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