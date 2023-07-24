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Известия.ru

Эксперт рассказал об опасных последствиях использования кассетных боеприпасов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Вся территория Донбасса и вокруг него нашпигована минами, неразорвавшимися снарядами и бомбами, к которым сейчас добавятся кассетные суббоеприпасы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Для саперов будет много работы. Есть такая статистика: если кассетный боеприпас исправен, то примерно 3–5% кассет не срабатывает. А если его еще плохо хранили, то этот показатель может возрасти. Разминирование — затратная вещь. Но что делать! Прежде чем людей выпустить в поля и огороды, нужно всё проверить, чтобы не было сюрпризов, которые оставляет украинская военщина», — объяснил он.

Эксперт считает, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы нужно будет разминировать с помощью дистанционных средств.

«На открытой местности будут использоваться роботизированные комплексы «Уран-6». А если они в городской застройке, то это работа саперов. Это как «лепестки»: их раскидали, что-то сработало, что-то нет. Такого рода боеприпасы должны взрываться в воздухе, чтобы накрывать площадь осколками, если он рассчитан на живую силу. А у боеприпасов с кумулятивными зарядами контактный взрыватель: если он попал в бронетехнику, то сработал, а если нет, то может и не сработать», — напомнил принцип действия суббоеприпасов Алексей Леонков.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Уран-6
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