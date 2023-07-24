США совершают фатальную ошибку, о которой предупреждали еще 26 лет назад

О том, что расширение НАТО будет иметь угрожающие последствия, предупреждали еще 26 лет назад, пишет SCMP. Пятьдесят американских экспертов по внешней политике рекомендовали тогда не расширять НАТО, а налаживать отношения с Россией. Иначе она станет опаснее, а Запад — уязвимее. Но их тогда не услышали.

Алекс Ло

[i]В Америке всегда были и глубокие мыслители в области внешней политики, и поджигатели войны, и пропагандисты. Очень жаль, что большинство людей из первой группы уже умерли.

Недавно в мой почтовый ящик попали два открытых письма, разделенных ровно 26 годами.

В мировой политике, современной истории и в риторике интеллектуалов об ответственности за мир редко бывает такой по-настоящему поучительный момент. Но если вы прочитаете оба этих письма, сравните и сопоставите, а затем сделаете свои выводы, я думаю, вы получите гораздо более глубокое представление о военном конфликте на Украине, российской спецоперации, расширении НАТО, угрозе ядерной войны и в целом о том опасном мире, в котором мы сегодня живем.

Если бы я мог сделать так, как я хочу, я бы считал свою сегодняшнюю работу выполненной, просто дав на оба письма гиперссылку в Интернете и кратко указав читателям на их актуальность. Это был бы мой вклад, каким бы ничтожным он ни был, в дело мира и взаимопонимания во всем мире. Увы, но платят мне только за написанную колонку. Так что прошу меня простить за мою пропаганду и возможную предвзятость в нижеследующем тексте. Можно просто пропустить его и сразу перейти к этим двум письмам. Но только обязательно прочитайте их оба.

Сорок шесть поджигателей войны и пропагандистов

Прошедшая в начале этого месяца публикация открытого письма, подписанного 46 лицами, которые в США считаются "экспертами по внешней политике", предлагает то, что можно назвать максималистской позицией Запада в отношении украинского кризиса. Многие из них занимали внушительные должности, будучи в прошлом высокопоставленными чиновниками в госдепартаменте США и Пентагоне. Некоторые из них — весьма известные авторы, например политолог Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama). Но, как отмечают многие критики, почти половина из них имеет коммерческие связи или интересы с американской военной промышленностью или с военными аналитическими центрами, финансируемыми этой промышленностью. Их связи не разглашаются. Но если и есть какая-то группа, которая, несомненно, выигрывает от войны, так это военно-шпионский промышленный комплекс США.

Стивен Биган (Stephen E. Biegun), бывший заместитель госсекретаря США, возглавивший подписантов, в настоящее время является старшим вице-президентом по глобальной государственной политике в компании Boeing, одном из крупнейших производителей оружия в США. Генерал Уэсли Кларк (Wesley Clark), руководивший по приказу Билла Клинтона (Bill Clinton) бомбардировками Югославии во время "косовской войны", работает в компании Vaya Space, которая специализируется на запусках ракет военного назначения. И так далее и тому подобное.

Полную информацию о них можно найти на сайте Informed American. Но опустим все это и будем считать, что их позиция по Украине мотивирована ничем иным, как добрыми побуждениями. Тогда вы должны спросить, как могут эти люди являться "экспертами", если они живут в стране фантазий?

Они хотят добиться того, чтобы "Украина 1) победила в этом военном конфликте и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года и 2) полностью встроилась в систему безопасности и экономических отношений, которая с 1945 по 2014 год делала Европу континентом мира, процветания и сотрудничества. Трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только в том случае, если Украина будет в безопасности. И этого можно будет достичь посредством принятия Украины в НАТО во исполнение обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году".

Это означает предоставление Украине всего того оружия, которое необходимо ей для победы, и возвращение ей всех территорий, принадлежавших Киеву не только до 2022 года, но и до 2014 года, то есть всего Крыма. И Украину нужно сделать членом НАТО как можно быстрее.

Среди прочего в этом письме делается заключение о том, что в украинском конфликте на 100% виновата Россия и Владимир Путин, и что единственная вина Украины и Запада заключается в том, что они допустили предшествовавшее поведение России в последнее десятилетие, которое привело к нынешнему военному конфликту.

В письме отмечается, что Украина "сжигает" тяжелое вооружение быстрее, чем его поставляет Запад. И в нем признается нереальным полностью отбросить Россию назад, а Украине вернуть все территории, признанные за нею в 1991 году при обретении независимости.

Но даже сам альянс и Белый дом Джо Байдена отказались назвать сроки вступления Украины в НАТО.

Возможно, эти 46 экспертов, которые больше не руководят политикой, всего лишь предлагают какой-то идеалистический "моральный" курс действий. Кто бы в этом сомневался?

Пятьдесят мыслителей внешней политики

В июне 1997 года 50 американских экспертов по внешней политике, в том числе бывшие сенаторы, отставные военные, дипломаты и ученые, написали тогдашнему президенту США Биллу Клинтону письмо, предостерегая его от расширения НАТО и настаивая на необходимости интегрировать постсоветскую Россию в архитектуру безопасности Запада. Среди них были Джордж Кеннан (George Kennan), отец "политики сдерживания" СССР, министр обороны Клинтона Уильям Перри (William Perry) и его председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Шаликашвили (John Shalikashvili), Пол Нитце (Paul Nitze), главный архитектор политики на советском направлении, который был основным переговорщиком Рональда Рейгана (Ronald Reagan) по контролю над вооружениями и Роберт Макнамара (Robert McNamara), один из архитекторов войны во Вьетнаме и ее последующий критик. Некоторые из них, вероятно, тоже имели прямые коммерческие связи с военной промышленностью США, но они ничего не выигрывали, выступая за мир в Европе.

Одним из главных вопросов была необходимость заключения с Россией договоров о сокращении ядерных вооружений, которые тогда назывались СНВ-2 и СНВ-3. В их представлении расширение НАТО и связанные с этим опасности всегда напрямую связывались с угрозой ядерной конфронтации с Россией.

Я принадлежу к поколению, выросшему под угрозой полного ядерного уничтожения Земли. Когда я учился в колледже в 1980-х, это было вполне реально. Окончание холодной войны и последующие десятилетия привели к тому, что целые поколения граждан мира забыли об опасности ядерной катастрофы. Военный конфликт на Украине, как ничто другое, снова сделал эту опасность реальной, какой бы маловероятной она ни была.

Во-вторых, в письме 1997 года было ясно заявлено, что расширение НАТО было бы прямой провокацией в адрес России. Оно сделало бы Россию еще более опасной, а Европу — еще менее защищенной. Оно поощряло бы коммунистов и националистов в России с их антизападными настроениями.

"Нынешние усилия США по расширению НАТО являются политической ошибкой исторических масштабов. Мы считаем, что расширение НАТО уменьшит безопасность союзников и нарушит европейскую стабильность" — говорилось в письме.

"В России же расширение НАТО, против которого по-прежнему выступают силы практически всего российского политического спектра, усилит недемократическую оппозицию, подорвет позиции тех, кто выступает за реформы и сотрудничество с Западом, заставит россиян поставить под сомнение всю архитектуру мирного урегулирования после окончания холодной войны и активизирует сопротивление в Думе договорам СНВ-2 и СНВ-3. В Европе расширение НАТО проведет новую линию разделения между "своими" и "чужими", усилит нестабильность и, в конечном счете, уменьшит чувство безопасности тех стран, которые не включены в эту систему…"

В письме рекомендовалось сосредоточиться на "поддержке отношений сотрудничества между НАТО и Россией" и поощрять страны к тому, чтобы вместо членства в НАТО они стремились присоединиться к Европейскому Союзу.

И вот все мрачные предсказания того письма сбылись.

Лично для меня действительно страшно то, что США и НАТО, допустив фатальную ошибку в европейской экспансии альянса, теперь хотят удвоить усилия и расширить сферу действий организации Североатлантического договора до Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять Китаю. Как недавно выразился бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг (Paul Keating): "Экспорт этого вредоносного яда (НАТО) в Азию был бы эквивалентом тому, что Азия добровольно привечает у себя чуму".

Два письма, два нарратива

Когда Джордж Буш-младший стал президентом, он начал предлагать Украине членство в НАТО. Это угрожало России и не давало гарантий безопасности Украине. Это был наихудший сценарий для обеих сторон.

Как отметил видный американский политолог Джон Миршаймер (John Mearsheimer), у которого я недавно брал интервью по этой теме, "именно слабость России позволила Западу буквально протолкнуть первые две куска расширения НАТО в 1999 и 2004 годах в глотку Москвы", а затем заставила администрацию Джорджа Буша в 2008 году думать, что Россию можно вынудить смириться с принятием Грузии и Украины в альянс. Но это предположение оказалось неверным…"

Первый этап расширения НАТО в 1999 году включал бывшие фактически союзные СССР Чехию, Венгрию и Польшу. Второй этап 2004 года привел в НАТО Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению, все из которых являются бывшими советскими сателлитами.

Так что Буш действовал не на пустом месте. Запад и НАТО неоднократно поступали так с Россией и думали, что смогут сделать это снова, несмотря на неоднократные предупреждения Путина.

Поэтому в 2014 году российский президент решил, что с него хватит, и нанес упреждающий удар.

Это один из нарративов, под которым подписались некоторые так называемые "мудрецы" внешней политики США, которые уже покинули этот мир. А сегодня на Западе преобладает другой нарратив. Я назову это мюнхенским нарративом: "Запад позволил Гитлеру выйти сухим из воды": перевооружение Германии, повторная оккупация Рейна, вторжение в Чехословакию, а затем в Польшу. И вот теперь Запад все спускает с рук Путину — вторая чеченская война (первая была при Борисе Ельцине), вторжение в Южную Осетию в Грузии в 2008 году и в Крым в 2014 году".

Конечно, оба этих нарратива не исключают друг друга. Скорее, дело здесь в том, какой вес придавать каждому из них, и какую степень вины возлагать на Россию и Запад.

Но это работа для историков. Мы же все, к сожалению, ограничены своим узкими взглядами.