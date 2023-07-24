Xinhua: Китай успешно развивает технологии для высадки в 2030 году тайконавтов на Луну

По данным агентства, в реализации национальной программы по исследованию Луны "был сделан большой шаг вперед"

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Китай в последнее время добился значительного прогресса в развитии технологий для высадки в 2030 году тайконавтов на Луну. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По его данным, в реализации национальной программы по исследованию Луны "был сделан большой шаг вперед". Как уточняется, прежде всего речь идет об активной работе конструкторов над ракетой-носителем CZ-10, разработанной Китайской академией ракетных технологий (КАРТ). а также о космическом корабле, который доставит человека на естественный спутник Земли. Кроме того, инженеры КНР создают спускаемый аппарат и луноход.

Как рассказал специалист КАРТ по ракетным технологиям Жун И, в качестве топлива для заправки CZ-10 будут использоваться жидкий водород, кислород и керосин. Ракета длиной 92 м со взлетной тягой 2 678 тонн способна доставить на переходную орбиту Земля - Луна не менее 27 тонн полезного груза.

По его словам, для отправки тайконавтов на Луну будет использоваться конфигурация ракеты без ускорителя, которая составляет 67 м в длину и может доставить 14 тонн. Подготовка к ее первому полету, как отмечается, начнется в 2027 году.

Что касается пилотируемого космического корабля нового поколения для лунной миссии, орбитальная масса которого достигает 26 тонн, как и "Шэньчжоу" он рассчитан на трех человек, однако будет состоять не из трех, а из двух частей: возвращаемой капсулы, выполняющей функцию жилого блока, и служебного модуля, который играет роль центра энергообеспечения. Как отмечается, параллельно ведется разработка челнока на семь мест, который можно будет использовать для космического туризма.

Для осуществления миссии Китай планирует запустить две ракеты. Первую со спускаемым аппаратом весом 26 тонн, вторую с кораблем, в котором будут находиться тайконавты. На орбите произойдет стыковка, после которой экипаж отправится на Луну.

В ходе лунной экспедиции планируется использовать луноход весом 200 кг, который может перевозить двух человек. Тайконавты также задействуют на Луне подвижную лабораторию. После обследования местности в радиусе 10 км от точки прилунения и сбора образцов они вернутся на корабль, а затем на Землю.

Россия и КНР поддерживают тесные контакты в космической сфере. В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением программы развития сотрудничества в соответствующей области на 2023-2027 годы. Стороны также заключили договоренности о взаимодействии с целью обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou. Ранее власти РФ и Китая подписали соглашение о совместных усилиях по созданию Международной научной лунной станции, дорожная карта была представлена в июне 2021 года.