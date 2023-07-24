«Система для истребления танков»: в польской прессе оценили создание наземного комплекса «Гермес»

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Тульское КБП сообщило о продолжающихся испытаниях модернизированного наземного комплекса, использующего сверхзвуковые ракеты «Гермес». В изделие был внесен ряд поправок с учетом опыта боевых действий на Украине.

Русские возвращаются к планам создания наземной ракетной системы для истребления танков с дальностью действия до 100 км

- говорится в издании Defence24.

Основным средством поражения нового изделия являются модульные ракеты, способные уничтожать различные типы целей. Новая система позволит устранить пробел в ракетной артиллерии [вероятно, имеется в виду линейка РСЗО без учета ОТРК], вызванный отсутствием ударных комплексов с дальностью огня более 90 км.

Впервые «Гермес» в наземном исполнении был продемонстрирован в 2020 году. Тогда была показана пусковая установка с 6 ракетами на шасси КамАЗ 6х6. Более старые проекты предполагали использование как минимум двух ПУ с 6 направляющими каждый.

Как полагают в польской прессе, оценивая новое изделие, оно способно увеличить дальность стрельбы по сравнению с большинством боеприпасов, используемых РСЗО БМ-30 «Смерч», а также было бы дешевле последнего. Одновременно с возможностью нанесения ударов по наземным целям «Гермес» будет в состоянии бороться с воздушными угрозами, например, БПЛА или ракетами GMLRS, выпущенных из M142 HIMARS и M270 MLRS.

«Гермес» - это семейство управляемых ракет, которые благодаря модульной архитектуре могут быть адаптированы к поражению различных целей.

В варианте калибра 170 мм УР может уничтожать объекты на расстоянии 15-20 км, летя со скоростью 1000 м/с, что позволяет поражать как наземные цели (при установке соответствующей боеголовки), так и воздушные, например, вертолеты или боевые самолеты. Ракета предназначена для интеграции с ударными вертолетами, такими как Ка-52 и Ми-28НМ.

Для морских или наземных платформ УР имеет диаметр 210 мм. В этом варианте дальность поражения увеличивается до 100 км (или более) при скорости снаряда 1300 м/с. В зависимости от цели боеприпас оснащается осколочно-фугасной или кумулятивной боеголовкой, способной пробить 1000 мм гомогенной броневой стали.