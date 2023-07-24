«Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ

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Переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины. Как заявили в пресс-службе ДШВ ВСУ, это лучший танк в мире.

Украинские десантники поют дифирамбы британским танкам Challenger-2 заявляя, что это "лучший в мире танк", имеющий превосходную проходимость, а также высокие технические и боевые характеристики. Как отмечается, свои качества британский танк проявил только на учениях. В боевых действиях Challenger-2 не участвовали.

Впечатления очень замечательные, как и на учениях, так и в действии

- заявил один из украинских танкистов.

Впрочем, немецкому танку Leopard 2 в Киеве тоже раздавали авансы заявляя, что это "лучший в мире танк", от вида которого российские войска побегут, бросая оружие. Первые бои показали, что "лучшие танки" горят не хуже других, а российским военным все равно, какую бронетехнику поражать, тем более, что за нее еще и премии дают.

Напомним, что Великобритания поставила Киеву 14 танков Challenger 2, на данный момент они находятся в "оперативном резерве" и в боевых действиях не участвуют. Об этом еще в июне заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью одному из британских изданий. Уж очень в Лондоне не хотят, чтобы британские танки повторили судьбу немецких. А так они "самые лучшие в мире".

В марте этого года появились данные, что Великобритания удвоит количество переданных Украине танков Challenger 2, но они так и остались слухами. На сегодняшний день на вооружении британской армии числится 227 танков, из которых менее 100 находятся в боеспособном состоянии. Лондону стоило больших трудов набрать первые четырнадцать, где уж тут говорить об отправке дополнительных машин.