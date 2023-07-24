Зарубежное издание: Корабли ВМФ России оснащают глушителями GPS-сигналов «Поле-21»

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе обратили внимание на появление на ряде кораблей ВМФ РФ нового оборудования.

Российский флот оснастил глушителями GPS-сигналов боевой вымпел в преддверии его участия в военном-морском параде в Санкт-Петербурге

- отмечается в зарубежным издании Covert Shores.

Как полагает автор, видимо, у командования усилились опасения, что ежегодный торжественный смотр кораблей может быть атакован беспилотниками. Учитывая, что БПЛА наносили удары даже по Кремлю, можно ожидать их атак в других районах страны, считает автор.

Парад состоится 30 июля и традиционно включает в себя большой показ вымпелов ВМФ, хотя в этом году их количество сокращено.

Как указывается, на фотографиях, опубликованных в соцсетях, видны GPS-глушители на борту корвета [МРК] «Советск» проекта 22800 «Каракурт» - три вертикальные антенны на импровизированных креплениях. Они соответствуют элементам системы РЭБ «Поле-21». Со слов автора, от данного изделия можно ожидать возможности радиоподавления каналов спутниковой связи, таких как GPS, Galileo, Beidou и даже Starlink.

Источник изображения: topwar.ru

«Поле-21» имеет заявленную дальность действия около 20 км. Данное изделие способно усилить работу других систем РЭБ, которые уже создают помехи GPS по всему городу

- полагает автор.