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РИА Новости

Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений

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Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время учений, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", — говорится в сообщении.

Как уточнили во флоте, следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок.

Также корабли двух стран отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.

С 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие — 2023".

Москва и Пекин регулярно проводят совместные учения.

В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

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