Китай успешно запустил два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

Спутник дистанционного зондирования Qiankun-1 планируют использовать для тестирования "ключевых прорывных технологий для сверхнизкой орбиты и создания передовой аэрокосмической платформы"

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Китайская Galactic Energy в субботу успешно вывела на орбиту два космических спутника - Qiankun-1 и Taian. Об этом компания сообщила на своей странице в WeChat.

По ее сведениям, запуск был осуществлен при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 13:07 по пекинскому времени (08:07 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал шестым для носителей этой серии.

Миссия, в ходе которой были запущены указанные аппараты, получила название Lemon Tree. Спутник дистанционного зондирования Qiankun-1, как отмечается, будет использоваться с целью тестирования "ключевых прорывных технологий для сверхнизкой орбиты и создания передовой аэрокосмической платформы". Taian, который также называется Xing Shidai-16, предназначен для осуществления высокотехнологичного проекта в области компьютерных технологий.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса диаметром 1,4 м. Она достигает 19 м. в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. За все время благодаря ей был запущен 21 коммерческий спутник для 12 организаций.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.