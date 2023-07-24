Начальник штаба иранской армии: Все усилия Израиля и США по нанесению Ирану стратегического поражения тщетны

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Начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммед Хосейн Бакери посетил северо-западную часть ирано-азербайджанской границы, передаёт информагентство Fars News Agency. В ходе своего визита он заявил о стабильной ситуации на общей границе, также уточнив, что иранские военнослужащие, развёрнутые там, обеспечивают её безопасность.

Также высказался иранский военный и об отношениях между Тегераном и Баку, которые, по его словам, улучшаются.

На вопрос о возможных угрозах исламской республике, которые могли бы исходить извне, Бакери отметил, что ответ со стороны иранской армии в этом случае будет «быстрым и жёстким», подразумевая в качестве своих основных противников США и Израиль.

В случае зафиксированных нарушений пересечения государственной границы Исламской Республики Иран, либо угрозы её территориальной целостности, армия нашей страны даст серьёзный отпор противнику

Возвращаясь к отношениям с Соединёнными Штатами и Израилем, иранский генерал подчеркнул, что, несмотря на все провокации, устраиваемые этими странами, все их попытки нанести Ирану стратегическое поражение – тщетны. Особенно он сделал упор на сухопутных силах вышеуказанных стран, которые по военной мощи уступают иранским.

Ранее военные чиновники Ирана высказались по поводу роли Вашингтона в Западной Азии. По их мнению, Штаты давно утратили своё влияние в этом регионе. Более того, они обратили внимание на тот факт, что их доминированию там пришёл конец, что было обусловлено провозглашением в Иране дня победы Исламской Революции, который в конечном итоге обрёл свою независимость в 1979-м году.