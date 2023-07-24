Войти
Военное обозрение

Начальник штаба иранской армии: Все усилия Израиля и США по нанесению Ирану стратегического поражения тщетны

158
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммед Хосейн Бакери посетил северо-западную часть ирано-азербайджанской границы, передаёт информагентство Fars News Agency. В ходе своего визита он заявил о стабильной ситуации на общей границе, также уточнив, что иранские военнослужащие, развёрнутые там, обеспечивают её безопасность.

Также высказался иранский военный и об отношениях между Тегераном и Баку, которые, по его словам, улучшаются.

На вопрос о возможных угрозах исламской республике, которые могли бы исходить извне, Бакери отметил, что ответ со стороны иранской армии в этом случае будет «быстрым и жёстким», подразумевая в качестве своих основных противников США и Израиль.

В случае зафиксированных нарушений пересечения государственной границы Исламской Республики Иран, либо угрозы её территориальной целостности, армия нашей страны даст серьёзный отпор противнику

Возвращаясь к отношениям с Соединёнными Штатами и Израилем, иранский генерал подчеркнул, что, несмотря на все провокации, устраиваемые этими странами, все их попытки нанести Ирану стратегическое поражение – тщетны. Особенно он сделал упор на сухопутных силах вышеуказанных стран, которые по военной мощи уступают иранским.

Ранее военные чиновники Ирана высказались по поводу роли Вашингтона в Западной Азии. По их мнению, Штаты давно утратили своё влияние в этом регионе. Более того, они обратили внимание на тот факт, что их доминированию там пришёл конец, что было обусловлено провозглашением в Иране дня победы Исламской Революции, который в конечном итоге обрёл свою независимость в 1979-м году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Иран
США
Похожие новости
11.11.2020
Удар по мозгам
13.07.2017
Военные новости: Турция стремительно развивает индустрию военных беспилотников
16.06.2016
Ильхам Алиев — посредник в урегулировании кризиса в отношениях Анкары и Москвы? (Birgun, Турция)
06.10.2011
Импорт зенитных ракетных систем малой, средней и большой дальности в 2003-2010 гг. осуществили 35 стран на сумму 16 млрд долларов
12.09.2011
Индийские войска приобретают новый облик
12.04.2011
Ариэль Коэн: Будет и дальше наращиваться военное сотрудничество Израиля и Азербайджана
14.10.2010
Иран не испугался новейших самолетов ВВС Израиля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге