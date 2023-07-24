Войти
Военное обозрение

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

142
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит на вооружение бронетранспортеры советского образца, поставку техники обеспечит Болгария. Накануне болгарский парламент одобрил передачу Киеву около сотни единиц бронетехники с хранения Министерства внутренних дел страны.

Депутаты Парламента Болгарии большинством голосов одобрили передачу Украине около ста бронетранспортеров БТР-60, закупленных еще при социализме для МВД страны, вернее, для внутренних войск. Вся техника выпуска 60-70-х годов прошлого века, после закупки по назначению не использовалась, а была поставлена на хранение, где и находилась по сей день.

В каком состоянии находятся машины, простоявшие на складах несколько десятилетий не известно, все зависит от условий хранения. Но то, что она нуждается в дополнительном обслуживании и ремонте, это уже точно.

Болгария решила передать Украине 100 единиц бронетехники, которая была приобретена несколько десятилетий назад во время коммунистической эпохи для внутренних войск Министерства внутренних дел того времени

- пишет болгарская пресса.

Отдавая Украине эту бронетехнику, болгары преследуют свои цели, передача не будет "гуманитарной". Пока нет информации, что хочет получить от Киева за технику София, но более вероятен вариант с компенсацией от США. Как сообщалось ранее, болгары намерены реанимировать прошлогоднее предложение американцев, в рамках которого США предлагали Болгарии за переданную Украине технику бронетранспортеры собственного производства.

Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Украина
Продукция
БТР-60
Похожие новости
17.07.2023
Болгария рассматривает передачу Украине около сотни устаревших советских бронетранспортёров БТР-60
05.06.2023
Что стоит за договоренностями Армении и Азербайджана
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
31.05.2017
Без вести продавшие
25.02.2016
Полувооруженные силы
18.07.2013
Украина продала Азербайджану 14 единиц BTS-5B
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге