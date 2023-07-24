Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит на вооружение бронетранспортеры советского образца, поставку техники обеспечит Болгария. Накануне болгарский парламент одобрил передачу Киеву около сотни единиц бронетехники с хранения Министерства внутренних дел страны.

Депутаты Парламента Болгарии большинством голосов одобрили передачу Украине около ста бронетранспортеров БТР-60, закупленных еще при социализме для МВД страны, вернее, для внутренних войск. Вся техника выпуска 60-70-х годов прошлого века, после закупки по назначению не использовалась, а была поставлена на хранение, где и находилась по сей день.

В каком состоянии находятся машины, простоявшие на складах несколько десятилетий не известно, все зависит от условий хранения. Но то, что она нуждается в дополнительном обслуживании и ремонте, это уже точно.

Болгария решила передать Украине 100 единиц бронетехники, которая была приобретена несколько десятилетий назад во время коммунистической эпохи для внутренних войск Министерства внутренних дел того времени

- пишет болгарская пресса.

Отдавая Украине эту бронетехнику, болгары преследуют свои цели, передача не будет "гуманитарной". Пока нет информации, что хочет получить от Киева за технику София, но более вероятен вариант с компенсацией от США. Как сообщалось ранее, болгары намерены реанимировать прошлогоднее предложение американцев, в рамках которого США предлагали Болгарии за переданную Украине технику бронетранспортеры собственного производства.

Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.