Без этого "волка" у США будут проблемы со сдерживанием России и Китая

НАТО во главе с США прикладывает огромные усилия, чтобы проникнуть в АТР, пишет "Гуанмин жибао". Этот регион нужен альянсу как опорный пункт, иначе ему не хватит сил для борьбы с Китаем и Россией. Однако местным это принесет лишь беды, а потому им не следует "пускать волка в дом", советует автор.

Недавно в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на который вновь были приглашены лидеры четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. На этой встрече всеобщее внимание привлекли усилия альянса по повышению статуса АТР в своей глобальной стратегии. Ускорение экспансии НАТО на восток противоречит духу времени и международной морали, а также увеличивает риски региональной безопасности. В конечном счете оно вызовет лишь всеобщее отторжение.

Первые признаки расширения НАТО на восток, в направлении АТР

Расширение НАТО в АТР — это отнюдь не сиюминутная прихоть. Уже почти год блок активно продвигает в общественном мнении эту идею и даже делает реальные шаги для ее реализации. В стратегической концепции НАТО на 2022 год Азиатско-Тихоокеанский регион обозначен как "новая область стратегической озабоченности", и продвижение туда стало ключевым направлением политики альянса — помимо "помощи Украине в противостоянии России". После прошлогоднего саммита в Мадриде Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия часто становились "специальными гостями" многосторонних встреч на высоком уровне. Например, они присутствовали на собрании министров иностранных дел стран НАТО. Приглашение лидеров и высокопоставленных правительственных чиновников стран АТР на внутренние заседания блока постепенно превращается в устоявшийся способ институционализации двустороннего сотрудничества. Таким способом НАТО усиливает политическую координацию со своими стратегическими партнерами в регионе. Поэтому неудивительно, что руководители вышеуказанных четырех стран были приглашены к участию в обсуждении главных тем прошедшего саммита.

Усерднее всего НАТО "ухаживает" за Японией и Южной Кореей. В начале этого года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг посетил Токио и Сеул, став первым высшим руководителем блока, совершившим официальный визит в страны АТР. Организация хочет за счет сближения с этими двумя государствами укрепить свою геополитическую опору в Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Альянс также активно работает над внутренней координацией, пытаясь ускорить открытие японского офиса связи. После саммита НАТО подписала индивидуально адаптированные программы партнерства (ITPP) с Японией и Южной Кореей для дальнейшего расширения и институционализации сотрудничества.

Развязывание информационной войны против Китая

Содержание коммюнике по итогам саммита, касающееся Азиатско-Тихоокеанского региона, обнажает коварный стратегический замысел НАТО ускорить свое продвижение на восток, как можно скорее завершить стратегическую интеграцию "Европа + АТР" и создать систему сдержек и противовесов, направленную против Китая. Конкуренция и система сдержек и противовесов являются двумя основными курсами текущего и будущего продвижения НАТО на восток, тогда как Пекин считается "условным врагом" и ключевой мишенью. Некоторые аналитики считают, что политика альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается в создании стратегических опорных точек в Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии, дальнейшем распространении по всему АТР и формировании там прочной системы стратегического партнерства. Все это послужит глобальной стратегии НАТО в следующих двух аспектах:

Во-первых, выйдя за трансатлантические границы в Азиатско-Тихоокеанский регион, блок сможет построить общую стратегическую структуру "одновременного развития Востока и Запада и улучшения двусторонних связей". В коммюнике саммита подтверждается, что АТР "очень важен для НАТО, поскольку события там влияют на евроатлантическую безопасность". Альянс призывает государства Азиатско-Тихоокеанского региона оказать ему помощь в украинском вопросе и внести свой вклад в европейскую безопасность, в то же время требуя от ЕС поддержать НАТО и ее стран-партнеров в делах Восточной Азии.

Во-вторых, это ответ НАТО на так называемые "системные вызовы", последовавшие за подъемом Китая, и попытка создать международную среду, способствующую противодействию и сдерживанию Поднебесной, пропитанную менталитетом холодной войны и блоковой конфронтации. На первый взгляд кажется, что на Вильнюсском саммите альянс продолжил политику в отношении Пекина, принятую в Мадриде, — "конкуренция и сотрудничество": то есть он безосновательно называет Китай "системным вызовом", но при этом заявляет, что "по-прежнему открыт для конструктивного взаимодействия". Но фактически с помощью последнего коммюнике НАТО умышленно повысила интенсивность и широту своего стратегического соперничества с Пекином. В этом документе содержится целых 15 пунктов, связанных с Поднебесной, и все они злобно очерняют ее. Примером служит открытое заявление о том, что "амбиции и политика принуждения Китая" бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО, а также ложные обвинения, что "КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для усиления собственного глобального влияния" и "пытается подорвать основанный на правилах международный порядок". Некоторые аналитики указывали, что организация фактически начала информационную войну против Пекина: путем преднамеренного искажения фактов и беспричинного преувеличения ложных новостей, а также с помощью других клеветнических тактик альянс настраивает международное сообщество против Пекина и оказывает на него большое давление. Это тщетная попытка заставить Китай взять на себя высокие дипломатические издержки ради восстановления международного имиджа и репутации.

Риски безопасности в АТР резко возросли

Тщательно поразмыслив над логикой, лежащей в основе глобальной стратегии НАТО и ее зарождающейся политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нетрудно обнаружить, что ускоренные темпы расширения альянса на восток действительно удовлетворяют потребности Соединенных Штатов, являющихся "боссом" организации, в усилении стратегического соперничества с Китаем. США беспокоит, что в условиях украинского кризиса у блока не хватит сил, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай на европейском и азиатско-тихоокеанском направлениях. Если Америка сможет использовать НАТО как "связного" для оптимизации и интеграции ресурсов изначально разбросанных и никак не связанных друг с другом стран, то она успешно "сократит затраты и повысит эффективность", вдохнет новую жизнь в старые стратегические ресурсы и ослабит давление на себя из-за "борьбы на два фронта".

Под руководством США НАТО может стать "новым шахматистом" в азиатско-тихоокеанской геополитической игре, основываясь на двух вариантах действий. Она способна, во-первых, опираясь на Соединенные Штаты, интегрировать ресурсы союзников из АТР, реализовать и укрепить механизмы сотрудничества четырех стран АТР и НАТО, двусторонние союзы этого региона и США (США-Япония, США-Южная Корея, США-Австралия и так далее), азиатско-тихоокеанские малые многосторонние альянсы и квазисоюзы ("Четырехсторонний диалог в области безопасности", в состав которого входят США, Япония, Индия и Австралия, а также "Трехстороннее партнерство в области безопасности" с участниками в виде США, Великобритании и Австралии), а также создать различные формальные и неформальные механизмы коммуникации и координации политики. Во-вторых, альянс может способствовать установлению стратегического партнерства со странами АТР, тем самым формируя координационную сеть в области политики. И первое, и второе рискует подтолкнуть стратегическое соперничество крупных держав в АТР в опасном направлении "групповой конфронтации". Это может повысить градус местной конкуренции, усугубить и без того напряженную обстановку с безопасностью и увеличить угрозу геополитических конфликтов.

Хотя европейские страны угождают США в обмен на защиту и дипломатическую поддержку со стороны Вашингтона на фоне украинского кризиса, все равно подобные действия приведут к повышению рисков и большей неопределенности в вопросе безопасности АТР. Как только стратегические ожидания НАТО наконец станут политической реальностью, ожесточенная конкуренция крупных держав, скорее всего, разрушит свободный, мирный и процветающий порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Взаимное недоверие и настороженность придут на смену нынешнему взаимному поощрению экономических и торговых связей, научно-технического сотрудничества и культурных обменов. Некоторые страны АТР следуют за НАТО в погоне за сиюминутной выгодой, но при этом игнорируют общие интересы региона.

Действия, идущие наперекор тенденции, вызвали всеобщее осуждение

В контексте эпохи, когда все страны планеты в основном выступают против войны и конфликтов и за взаимовыгодное сотрудничество, ускоренное продвижение НАТО на восток и обострение геополитической напряженности — это определенно действия, идущие вразрез с тенденцией и изобличающие альянс как военно-политическую группировку, контролируемую Соединенными Штатами, в высшей степени идеологизированную, придерживающуюся конфронтационного мышления времен холодной войны и преследующую лишь корыстные интересы. Против действий НАТО уже выступили многие государства. 12 июля МИД КНР призвал блок немедленно прекратить искажать факты, очернять Пекин и фабриковать против него ложь. Китайский посол в Евросоюзе заявил, что совместное коммюнике НАТО повторяет старую песню и наполнено идеологическими предубеждениями и мышлением холодной войны. Содержание документа, связанное с Китаем, игнорирует ключевые факты, бессмысленно искажает позицию и политику Поднебесной и намеренно дискредитирует ее. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон во время Вильнюсского саммита вновь выступил против открытия офиса связи в Токио, заявив, что "НАТО является североатлантической организацией. Устав альянса четко ограничивает географический охват „Северной Атлантикой“, и Японии там явно нет".

Действия НАТО вызвали недовольство и среди ученых и аналитических кругов во многих странах Европы и Азии. Жильбер Ашкар, профессор Школы восточных и африканских наук Лондонского университета, отметил, что "под влиянием Соединенных Штатов НАТО продолжает расширяться и претерпевает качественные изменения". Вероника Сарасвати, научный сотрудник Индонезийского центра международных стратегических исследований, заявила: "Если США и Западу позволят превратить АТР в свое домашнее поле, это нанесет серьезный ущерб интересам местных стран". 11 июля японцы стихийно устроили акции протеста на улицах Токио, выступая против участия премьер-министра Фумио Кисиды в саммите НАТО, опасаясь, что альянс может втянуть страну в войну.

Репутация НАТО выступает против нее: везде, куда бы альянс ни дотянул свои щупальца, усиливается геополитическая конфронтация и растут риски для безопасности. Как сказал министр обороны Индонезии Прабово Субианто на "Диалоге Шангри-Ла", "совокупный опыт азиатских стран, прошедших через гегемонию, порабощение и эксплуатацию со стороны крупных держав, вынудил их взять на себя ответственность за создание мирной и дружественной среды для разрешения разногласий и проблем „азиатским путем“". Безопасность АТР касается всех местных государств, и они должны дорожить с трудом завоеванным миром и не "пускать волка в дом".

Автор: Сюй Жоцзе (徐若杰) — младший научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук