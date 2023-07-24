Приключения «неуязвимых»: западная техника продолжает гореть на поле боя

Поставленные Киеву вооружения зачастую уступают образцам советского производства

Якобы неуязвимая западная техника хорошо горит на поле боя, отметил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности 21 июля. По его словам, «в результате самоубийственных атак» ВФУ потеряли десятки тысяч человек, а Запад разочарован результатами украинского контрнаступления. В этот день Вооруженные силы России продолжили наносить удары возмездия за Крымский мост — в результате них были разбиты объекты, где готовились теракты с применением БПЛА. Эксперты отмечают, что уничтожение военной, а также завязанной на зерновую сделку портовой инфраструктуры продолжится.

Всеми имеющимися средствами

Западные страны разочарованы украинским контрнаступлением, которое не принесло никаких результатов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

— Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии, — отметил президент.

Глава государства рассказал о возможностях западной военной техники, используемой на Украине.

— При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства, — подчеркнул он.

Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин оценил потери украинских вооруженных формирований.

— Главное, в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек, — сказал президент.

По его словам, у Украины заканчиваются мобилизационные ресурсы.

— Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму всё труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается, — констатировал он.

Владимир Путин дал высокую оценку командованию СВО и действиям наших военнослужащих.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед родиной мужественно, стойко, героически, — констатировал он.

Президент РФ также заявил, что агрессия против Белоруссии будет оценена Россией однозначно.

— Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, — подчеркнул он.

РФ ответит всеми имеющимися средствами в случае подобных действий, добавил российский лидер.

Также президент рассказал, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Источник изображения: iz.ru

— Не могу не прокомментировать <...> появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет <...> о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий, — указал президент.

По базам террористов

В ночь на 21 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных БПЛА, рассказали в Минобороны России.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Взрыв Крымского моста — это чистой воды теракт, погибли мирные люди, напомнил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Такое прощать нельзя, — подчеркнул он. — При этом мы действуем максимально корректно —- уничтожаются места дислокации наемников, производства морских дронов и БПЛА, склады горючего и места дислокации украинских частей, причастных к теракту. Оценку ударов дало наше Минобороны — все цели поражены. Эта акция не ограничится четырьмя сутками — думаю, удары продолжатся.

Эксперт считает, что продолжится и уничтожение портовой инфраструктуры, которая завязана на украинские военные программы и зерновую сделку.

— Для Украины прекращение сделки — большой удар, — отметил он. — На ней они заработали около $9 млрд, и большая часть из них ушла, можно быть уверенным, на вооружения. Перекрыв такой канал прибыли, мы нанесем серьезный удар по военной машине противника. Ракет нам хватит. Этого уже не отрицают даже украинские «говорящие головы».

Отразили девять атак

ВФУ в этот день продолжали атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России.

— На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки ДНР, — заявил Игорь Конашенков.

Авиацией поражена живая сила и техника ВФУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино. Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила три атаки противника в районе населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Карамзиновка в ЛНР.

На южнодонецком группировка войск «Восток» поразила живую силу и технику ВФУ в районе Макаровки в ДНР и Левандное Запорожской области.

На запорожском направлении отражена атака противника в районе Малой Токмачки Запорожской области, уничтожено два склада боеприпасов.

На этих направлениях в зоне проведения спецоперации потери ВФУ составили не менее 460 человек и 31 единицу военной техники, включая танки и бронемашины.

«Ноны» на Днепре

Десантники, входящие в расчеты самоходных орудий «Нона», не дают ВФУ закрепиться на правом берегу Днепра. В этом убедился военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

— За машиной надо так бережно следить?

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Конечно, она же как живой человек. Стрелять потом не будет.

К своей боевой подруге артиллеристы ВДВ относятся, как к своей невесте — даже украшают по-особому. Например, пишут на борту машины «Вместе с Богом» на марийском языке. Сейчас наши военные начали писать «За Крымский мост!».

— Крупнее пиши, чтобы разглядели, — советует боевой товарищ.

На боеприпасе расписывается каждый из членов экипажа.

Расчет выдвигается из укрытия на позиции. Их цель — техника и живая сила противника.

— Разведка доложила: на правом берегу Днепра была замечена группа боевиков. Наш расчет уже на позиции, получает координаты цели, — рассказывает корреспондент.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Следует команда командира, и «Нона» открывает огонь. Выпустив метко по живой силе противника несколько снарядов, расчет возвращается на свои позиции.

— Расчет у нас очень хорошо работает. Когда пехоте помощь нужна, сразу реагируем, — рассказал военный с позывным Моцарт.

Огневая активность противника на этом участке не спадает, но теперь почти не слышно тяжелую артиллерию.

— В основном на переднем крае работают минометы. Остальные молчат. Американцы не поставляют им боеприпасы, — заметил военный с позывным Черемис.

Горят штабы и склады

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 525 человек и 46 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

В течение суток были уничтожены склады трех украинских бригад, а в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ.

В ДНР, ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионных групп. Российские средства ПВО за сутки сбили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 14 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Богдан Степовой

Юлия Леонова