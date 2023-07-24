США сложно сказать, какие условия урегулирования на Украине приемлемы для России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев будет решать, когда и на каких условиях проводить переговоры

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты затрудняются сделать вывод о том, какие условия мирного урегулирования на Украине были бы приемлемыми для России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (штат Колорадо).

"Сейчас сложно сказать, какими будут условия для вызывающего доверие мира, приемлемого для россиян. Потому что с нашей [США] точки зрения, вызывающий доверие мир требует того, чтобы уважались базовые принципы Устава ООН. А что гласит Устав ООН, под которым мы все, включая россиян, подписались? Он гласит, что суверенитет и территориальная целостность неприкосновенны. Он гласит, что нельзя забирать территорию соседа силой и посредством завоевания. И, по нашему мнению, это должно быть фундаментальным принципом мира между Россией и Украиной", - сказал советник американского лидера.

"Может ли [президент России Владимир] Путин когда-то принять это за столом переговоров? Не могу ответить на этот вопрос", - заявил Салливан.

По его словам, США продолжат "отстаивать этот базовый принцип вместе с союзниками и партнерами и Украиной". "И, в конечном счете, Украина будет принимать решение относительно того, решает она или нет и когда вести переговоры, на каких условиях, ради каких целей. Мы [США] их в этом поддержим. Пока же речь идет о том, чтобы помогать им занимать самое выгодное положение на поле боя, чтобы у них были самые выигрышные позиции за столом переговоров, когда они решат за него сесть", - добавил представитель Белого дома.