Войти
ТАСС

Помощник Байдена заявил, что поставки Киеву F-16 не сыграют решающую роль

139
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Esteban Felix

По словам Джейка Салливана, США "будут действовать как можно быстрее, чтобы поставить эти средства Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Поставки коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что самолеты F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года... Они [американские военачальники] придерживаются иного мнения [на этот счет], чем вы слышали от некоторых украинцев", - подчеркнул советник американского лидера.

"Мы будем действовать как можно быстрее, чтобы поставить эти средства Украине", - сказал Салливан, имея в виду истребители F-16.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
10.05.2023
Тайвань ведет переговоры с США о бесплатных поставках вооружений на сумму $500 млн
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
05.09.2022
Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота
02.09.2022
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
21.07.2021
Hromadske (Украина): «Сокол», «Гром» и боевые роботы. Каким будет украинское оружие ближайшего будущего
04.08.2010
Страсти по Кубинке
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге