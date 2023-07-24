Помощник Байдена заявил, что поставки Киеву F-16 не сыграют решающую роль

По словам Джейка Салливана, США "будут действовать как можно быстрее, чтобы поставить эти средства Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Поставки коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что самолеты F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года... Они [американские военачальники] придерживаются иного мнения [на этот счет], чем вы слышали от некоторых украинцев", - подчеркнул советник американского лидера.

"Мы будем действовать как можно быстрее, чтобы поставить эти средства Украине", - сказал Салливан, имея в виду истребители F-16.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".