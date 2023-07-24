Зеленский объяснил проблемы наступления ВСУ медленными поставками вооружений Западом

По словам президента Украины, поскольку наступление ВСУ началось позднее, чем рассчитывали в Киеве, российские силы имели время для того, чтобы укрепить оборону

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы попыток украинского наступления медленными поставками вооружений Киеву со стороны стран Запада. С таким заявлением он выступил по видеосвязи на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, который проходит в Аспене (штат Колорадо).

"Время действительно имеет значение. Мы просчитали время, необходимое для подготовки наступления", - заявил Зеленский, выступление которого на форуме транслировалось на платформе YouTube. "Мы планировали начать его весной, но этого не случилось, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружений, не было достаточно бригад, которые были бы обучены пользоваться этим оружием, их подготовка шла за пределами Украины", - сказал он.

По словам Зеленского, поскольку наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось позднее, чем рассчитывали в Киеве, российские силы имели время для того, чтобы укрепить оборону, в частности установить минные поля, препятствующие продвижению украинских войск. "Отсюда медленные темпы нашего наступления", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Киеву не хватало оборудования для разминирования, но теперь украинские военные получили его от западных партнеров. Зеленский в очередной раз поблагодарил за военную помощь страны Запада, в частности президента США Джо Байдена.

7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. Американский телеканал CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает CNN.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.