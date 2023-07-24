Белый дом: США обсуждают с Украиной, когда задействовать основные силы в контрнаступлении

Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, ВСУ уже понесли значительные потери

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация проводит консультации с Киевом о том, когда Украине следует задействовать основные силы в контрнаступлении, ВСУ уже понесли значительные потери. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

Салливана спросили, верно ли, что "настоящее контрнаступление [ВСУ] лишь предстоит". "Я не могу ответить "да" на этот вопрос, поскольку настоящее контрнаступление началось в тот день, когда первый украинский солдат вышел на позицию и рискнул жизнью. В ходе этого контрнаступления уже были значительные потери, смерти украинских военных. Так что оно идет полным ходом", - сказал помощник американского лидера.

Салливан добавил, что "Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой". "Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя. И мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого. Но в итоге решение примут они", - утверждал он.