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Интерфакс-АВН

Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы

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Источник изображения: topwar.ru

Минск. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Польша закупит у США 96 ударных вертолетов Apache, чтобы укрепить восточную границу, заявил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы следили (на совместных польско-американских военных учениях, проходящих на 21 Центральном авиационном полигоне в Надажицах Великопольского воеводства - "ИФ") за Apache не просто так - потому что мы оснастим Войско Польское 96 такими вертолетами. Еще до реализации контракта мы обеспечим использование Войском Польским 8 таких вертолетов, предоставленных нам армией США. Я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая", - сказал польский министр обороны, которого цитирует польское агентство PAP.

Он уточнил, что принятие на вооружение вертолетов Apache польскими военными вызвано стремлением укрепить восточную границу.

По словам Блащака, в начале августе первые польские пилоты начнут обучение управлению американскими вертолетами, "и сразу после обучения эти первые 8 Apache поступят в польскую армию".

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Страны
Польша
США
Продукция
AH-64
Проекты
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