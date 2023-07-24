Зарубежная пресса: Токио и Нью-Дели намерены укрепить сотрудничество в сфере производства полупроводников

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Токио и Нью-Дели договорились об укреплении сотрудничества в сфере производства полупроводников, сообщает Kyodo News. Меморандум о взаимопонимании сегодня в индийской столице был подписан министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой и министром путей сообщения Индии Ашвини Вайшно.

Так, по данным японского информагентства, соглашение предусматривает и повышение эффективности экспорта этой продукции, поскольку данная мера позволит обеспечить экономическую безопасность в ответ на «растущее влияние» Китая как в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), так и за его пределами.

Стоит отметить, что идея заключения соответствующего соглашения возникла на фоне усиления партнёрских связей Японии со своими союзниками и единомышленниками, нацеленных на развитие более устойчивых цепочек поставок критически важной технологической продукции и материалов, включая микрочипы, батареи и некоторые редкоземельные металлы.

В то же время, авторы публикации обращают внимание на ещё один немаловажный факт, связанный с усилиями руководства Японии догнать своих основных мировых конкурентов, выпускающих полупроводники (Китай, Тайвань) . Всё это указывает на то, что эта страна ограничена в своих возможностях по производству определённого оборудования для изготовления чипов.

Нью-Дели же, в свою очередь, тоже рассматривает возможность налаживания собственного производства данной продукции, рассчитывая на то, что Китай станет осуществлять импорт индийских полупроводников. Однако по-прежнему неясно, удастся ли этого добиться Индии, учитывая напряжённость в отношениях двух стран из-за неурегулированного пограничного конфликта.

Авторы материала также напоминают и о том, что Токио и Нью-Дели являются частью QUAD – четырёхстороннего стратегического диалога по безопасности (ЧСДБ), предусматривающего развитие партнёрства в сфере безопасности, куда входят ещё две страны – Австралия и США. В рамках этого объединения уделяется внимание проблемам безопасности в ИТР с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Кстати говоря, в ходе недавней встречи президента Соединённых Штатов Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, стороны заключили двустороннее соглашение, направленное на расширение цепочек поставок полупроводниковой продукции.

Однако проблемы на мировом рынке полупроводников, судя по всему, лишь набирают обороты: Пекин уже объявил об ограничении с 1 августа текущего года экспорта редкоземельных металлов – галлия и германия, оба из которых являются критически важными химическими элементами, использующимися при производстве чипов. Данный шаг со стороны китайских властей вполне оправдан, поскольку является некой ответной мерой на экспортные ограничения, введённые ранее Штатами в отношении Китая.