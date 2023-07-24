«Имеет стратегические последствия»: в западной прессе оценили развертывание производства БПЛА «Орлан» в России

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Россия увеличила производство и поставки беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30» в 53 раза с начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Данные БПЛА уже сыграли чрезвычайно важную роль в наведении артиллерии на позиции ВСУ и их появление на фронте в огромных объемах способно изменить ход боевых действий.

Данное мнение озвучивается в издании Military Africa:

Развертывание производства «Орланов» демонстрирует приверженность России использованию передовых технологий для достижения превосходства в конфликте.

Как указывается, «Орлан-10» - это небольшой беспилотник, который применяется для разведки и наблюдения. Он имеет дальность полета до 1500 км и может нести полезную нагрузку до 10 кг. «Орлан-30» является более крупным и совершенным БПЛА, оснащенным лучшим вооружением и оборудованием.

Эти беспилотники обеспечивают повышенную осведомленность о ситуации, сбор данных в режиме реального времени и расширенный спектр возможностей, что делает их незаменимыми на современном поле боя. Развертывание их выпуска имеет стратегические последствия для украинского конфликта

- оценили БПЛА в западной прессе.

Как отмечается, массовое применение «Орланов», во –первых, предоставит российским силам разведывательную информацию в режиме реального времени, позволяя им отслеживать и оценивать передвижения украинских войск, определять линии снабжения и оборонительные позиции и в итоге более эффективно планировать военные операции.

Во-вторых, улучшится процесс идентификации целей, в том числе военных объектов и инфраструктуры. Определяя уязвимые точки, Россия может расширить возможности по нанесению точных ударов, ослабляя оборонительные возможности Украины.

В-третьих, развертывание на фронте «Орланов» может удержать ВСУ от проведения определенных операций из-за постоянной угрозы наблюдения. Это ограничит для украинской армии свободу передвижения, снижая ее способность к стратегическому маневрированию.

В-четвертых, «Орланы» обеспечивают целеуказание для высокоточного оружия для уничтожения стационарных и движущихся целей днем или ночью в сочетании с боевой нагрузкой.

Битва за контроль над небом на Украине продолжается, и использование «Орланов» является ключевой частью этого сражения

- делается вывод в издании.