В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбить российские противокорабельные ракеты «Оникс» из-за старых систем противовоздушной обороны (ПВО). Невозможность перехвата ракеты объяснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«ВСУ не могут сбить ракеты "Оникс" теми средствами ПВО, которые у них есть, так как они очень старые и очень низкого качества. А вообще ракета "Оникс" меняет траекторию. Даже если ее обнаружили радары, ее крайне тяжело сбить, так как она не дает возможности просчитать свою траекторию в маршруте полета», — сказал военный эксперт.

Максимальная дальность базовой версии ракеты «Оникс» составляет 300 километров. Она несет боевую часть весом 300 килограммов.

Ранее в июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская ПВО не может сбить ракету «Оникс», которая летит со скоростью более 3000 километров в час.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.