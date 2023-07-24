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В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

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Запуск ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры МО РФ
Запуск ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры МО РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбить российские противокорабельные ракеты «Оникс» из-за старых систем противовоздушной обороны (ПВО). Невозможность перехвата ракеты объяснил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«ВСУ не могут сбить ракеты "Оникс" теми средствами ПВО, которые у них есть, так как они очень старые и очень низкого качества. А вообще ракета "Оникс" меняет траекторию. Даже если ее обнаружили радары, ее крайне тяжело сбить, так как она не дает возможности просчитать свою траекторию в маршруте полета», — сказал военный эксперт.

Максимальная дальность базовой версии ракеты «Оникс» составляет 300 километров. Она несет боевую часть весом 300 килограммов.

Ранее в июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская ПВО не может сбить ракету «Оникс», которая летит со скоростью более 3000 километров в час.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
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