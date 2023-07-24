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ТАСС

Блинкен: Запад передал Украине все, что ей нужно для успеха в контрнаступлении

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Graeme Jennings/ Pool via AP

В Минобороны РФ ранее сообщили, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Западные страны передали властям в Киеве все необходимое для успешного контрнаступления. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

"Я полагаю, что они [киевские власти] обладают всем необходимым, чтобы быть очень успешными [в контрнаступлении]", - сказал он.

По словам Блинкена, "та подготовка [украинских войск], проведенная за последние несколько месяцев, и то оборудование, которое мы [США] и еще 50 стран им предоставили, окажет существенное влияние" на контрнаступление.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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