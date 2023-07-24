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РИА Новости

МИД РФ прокомментировал новые правила судоходства в Черном море

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД РФ: заявления Минобороны о судоходстве в Черном море касаются запросов на осмотр судов

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Заявление российского Минобороны о том, что суда в Черном море будут рассматриваться в качестве перевозчиков военных грузов, связано с процедурой подачи запросов на их осмотр, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает... запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", – цитирует Вершинина РИА Новости.

После прекращения функционирования зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля рассматриваются Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются участниками украинского конфликта на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Радио Sputnik сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на скорые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки.

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Страны
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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