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ТАСС

В ООН выразили обеспокоенность сведениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Во всемирной организации считают, что они не должны использоваться

ООН, 21 июля. /ТАСС/. ООН обеспокоена сообщениями о применении Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов и считает, что они не должны использоваться. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться", - подчеркнул он.

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. 

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