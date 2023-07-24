В Киеве опровергли сообщение CNN о многочисленных фактах хищения западного вооружения

Инспекция засвидетельствовала отсутствие претензий с американской стороны к учету Украиной вооружения и военной техники, отметил украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минобороны Украины заявило, что у американской стороны по итогам инспекции отсутствуют претензии к учету вооружений в стране.

"Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи засвидетельствовала отсутствие претензий с американской стороны к учету Украиной вооружения и военной техники", - приводит в Telegram-канале пресс-служба Минобороны комментарий заместителя министра Владимира Гаврилова по поводу сообщения CNN о многочисленных фактах хищения западного вооружения. По его словам, в 2022 году на Украине внедрили автоматизированную систему учета и логистики вооружения. "Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника - на Украине все учтено", - утверждает замглавы ведомства. При этом в Минобороны не указали, когда проходила инспекция США.

21 июля телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что на Украине имело место множество случаев расхищения западной военной помощи и попыток ее продажи. Наиболее частыми, как указывает телеканал, были кражи различного обмундирования и экипировки, в частности бронежилетов, а также приборов ночного видения и патронов.

29 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что на вооружение для Украины западные страны потратили уже порядка $55 млрд. 19 июля Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, техника для разминирования, противотанковые ракетные комплексы TOW, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и обнаружения оборудования радиоэлектронной борьбы. Кроме того, речь идет о передаче Украине 150 автоцистерн, 115 машин для буксировки техники, 50 машин для эвакуации оборудования, 1 системы обеспечения безопасности портов.