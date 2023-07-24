Польша разместит на восточной границе американские вертолеты Apache

Польша разместит на своей восточной границе американские военные вертолеты Apache. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 21 июля.

Известно, что Польша намерена закупить 96 таких вертолетов у США.

«Это очень серьезное усиление Войска польского, потому что нашей целью является выстраивание настолько сильной армии, чтобы Польша не была атакована Россией», — сказал Блащак.

Он также выразил уверенность, что якобы нападение на Польшу будет невозможно, если войска закроют «Брестские ворота» американской техникой Abrams и Apach.

Ранее, 24 мая, Польша получила из США две очередные пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Поставки HIMARS в Польшу 17 мая. Тогда первые партии HIMARS были переданы на вооружение 1-й бригаде артиллерии 16-й механизированной дивизии, расквартированной на северо-востоке страны.

До этого, 5 мая, Блащак сообщил, что США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, которые разместят на востоке страны. Он добавил, что через несколько недель польские пилоты начнут обучение, а после его окончания Варшава уже будет иметь предоставленную технику. По его словам, Apache попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, для обеспечения закрытия «Брестских ворот».