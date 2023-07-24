Глава концерна Rheinmetall заявил о намерении защищать новый завод на Украине с помощью систем ПВО собственного производства

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Концерн Rheinmetall намерен защищать новый завод на Украине от российских ракет системами ПВО собственного производства. Такое заявление сделал глава концерна Армин Паппергер.

В концерне отреагировали на прозвучавшее накануне заявление российского МИДа о том, что построенный на территории Украины завод по выпуску военной продукции станет законной целью для российских ракет. По словам Паппергера, это не остановит концерн от планов запустить завод, отказываться немцы не будут, а защиту предприятия организуют самостоятельно, с помощью выпускаемых концерном систем противовоздушной обороны.

Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей

- заявил глава концерна.

Ранее Паппергер подтвердил, что намерен открыть новый завод на территории Украины и выпускать на нем широкий спектр военной продукции, начиная от боеприпасов и заканчивая бронетехникой, включая новейшие танки KF51 Panther. Предварительно, предприятие планируется разместить в Закарпатье, районе села Чернотисов. Там уже в течение месяца ведутся земляные работы.

Напомним, что накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, говоря о планах Rheinmetall построить на Украине военный завод подтвердила, что он станет законной целью для российской армии.

Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооружённых сил России

- подчеркнула она.