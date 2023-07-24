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Военное обозрение

Минобороны Казахстана опровергло закупку сотен турецких бронемашин Otokar ARMA

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в информационном поле появились сообщения о том, что Казахстан закупил 834 турецкие бронемашины ARMA общей стоимостью в $4,5 млрд. В качестве первоисточника выступило местное издание Orda.

Однако данные сведения опровергли в Минобороны страны, официально сообщив, что никаких договоренностей о приобретении у Анкары бронетехники нет. При этом было указано, что продукция турецкой компании Otokar изучается на соответствие требованиям военного ведомства по качеству наряду с прочими зарубежными моделями. Как поясняется, ведутся опытно-конструкторские испытания как предлагаемого данной фирмой бронеавтомобиля с колесной формулой 8х8, так и образца, разработанного собственной оборонкой.

Как отмечается в издании SavunmaSanayiST, Otokar пытается выйти на казахстанский рынок с двумя изделиями – с ББМ TULPAR, созданной недавно, а также тактической колесной бронемашиной ARMA 8×8 (оснащенной башней NEFER от ASELSAN). Оба продукта проходят испытания в Казахстане.

Со своей стороны отметим, что Астана стремится либо создать оригинальную национальную бронемашину, либо добиться производства иностранной техники с большой долей локализации. Поэтому следует ожидать, что при закупке сотен новых ББМ предпочтение будет отдано отечественному продукту, возможно разработанному на базе зарубежных образцов.

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Страны
Казахстан
Турция
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