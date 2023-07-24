Стратегическая подлодка ВМС США вышла из южнокорейского порта Пусан

Токио. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегическая атомная подводная лодка USS Kentucky типа Ohio после трехдневного визита на военно-морскую базу в южнокорейском порту города Пусан в пятницу вышла в море, сообщило издание The Korea Times.

Издание отмечает, что визит подлодки проводился в рамках "крупной демонстрации силы" на фоне северокорейских ракетных испытаний. Прибытие USS Kentucky стало первым с 1981 года визитом американского стратегического подводного ракетоносца в Южную Корею.

Подлодка USS Kentucky, несущая 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, является одной из 14 стратегических субмарин морского компонента ядерных сил США.

Минобороны Республики Корея в пятницу предупредило, что КНДР столкнется с "концом" своего режима в случае применения ядерного оружия.

"В случае любой северокорейской ядерной атаки против южнокорейско-американского альянса, она (КНДР - ИФ) столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса, и мы еще раз настоятельно предупреждаем, что атака приведет к концу северокорейского режима", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Военное ведомство отметило, что ядерная программа Пхеньяна и ракетные провокации являются явными нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН и "незаконной деятельностью".

"Северная Корея никогда не добьется никаких уступок от южнокорейско-американского альянса из-за своих ядерных разработок и угроз, и мы настоятельно призываем ее признать, что ее изоляция и обездоленность будут только углубляться, и быстро встать на путь денуклеаризации", - заявили в министерстве обороны.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам предостерёг США и их союзников от "безрассудных попыток применить ядерное оружие" на Корейском полуострове и заверил, что Пхеньян обеспечит защиту своих национальных интересов.

"Вооруженные силы КНДР будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников применить ядерное оружие на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра, опубликованном ЦТАК.

В нем отмечается, что Северная Корея "будет ответственно выполнять свою важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства".