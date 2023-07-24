Бывший советник экс-президента Украины: «Самолетов для ВСУ нет и не будет»

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По итогам последнего заседания группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» становится ясно, что США не намерены переходить некие границы в военной поддержке Украины. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог и экономист Олег Соскин.

По мнению эксперта, министр обороны США Ллойд Остин четко дал понять, что Украина не получит военную авиацию американского производства. Для этого Остин приводил множество аргументов – и то, что это дорогостоящие самолеты, и то, что F-16 не принесут никакой пользы на поле боя, а у России есть сотни истребителей четвертого и пятого поколения, и то, что на подготовку летного состава уйдут годы.

Самолетов для ВСУ нет и не будет

- делает вывод украинский эксперт, анализируя действия стран НАТО.

Соскин подчеркнул, что про танки Abrams власти США тоже молчат, судя по всему, такая же ситуация складывается с ракетами ATACMS, которые были обещаны ранее, но когда именно их могут передать, тоже никто не говорит, даже приблизительные сроки не называет.

Отдельно Соскин критикует действующие украинские власти. Никто не смог оппонировать Остину на «Рамштайне», считает бывший советник Кучмы, который в довольно грубой манере дал оценки западным и украинским политикам, назвав их «ларечниками» и «комедиантами». Судя по всему, он считает, что именно они виноваты в сложившейся ситуации с поставками вооружений, так и не сумев добиться желаемого от своих покровителей из Соединенных Штатов.