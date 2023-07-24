Турецкая компания модернизирует парк танков Leopard 2A4 армии Чили

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Чилийская армия в последние годы пытается приступить к модернизации части своего парка боевой техники – танков Leopard 2A4, БМП Marder 1А3 и САУ М109. Первоначально при усовершенствовании ОБТ планировалось использовать СУО от израильской компании Elbit Systems. Однако в 2022 году от этого варианта отказались.

Как сообщается в издании Tolgaozbek, модернизацией чилийских Leopard 2A4 займется турецкая компания ASELSAN, соответствующий контракт уже заключен. Данное соглашение предусматривает передачу технологий в области танкостроения чилийской стороне и расширение производственных отраслей государственного концерна FAMAE. Предполагается, что аналогичное сотрудничество будет налажено при ожидаемом заключении контракта по улучшению БМП Marder 1А3.

О стоимости подписанного по танкам соглашения информации нет. Однако по косвенным свидетельствам его можно оценить в $123,6 млн.

По всей видимости, проект модернизации чилийских Leopard 2A4 будет основан на программе TIYK-LEO 2A4 усовершенствования однотипных танков, реализуемой в интересах турецкой армии. Она предусматривает установку КАЗ, новой СУО, систем связи и управления, дистанционно управляемой пулеметной установки, средств оповещения об атаке на основе применения лазеров и прочих новшеств.