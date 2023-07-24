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Известия.ru

Комитет Госдумы сообщил об увеличении призывного возраста до 30 лет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

Границы призывного возраста могут увеличить с 18 до 30 лет. Об этом 21 июля сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта поддержал комитет Госдумы по обороне.

«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — подчеркивает Картаполов.

При этом в первом чтении законопроекта нижнюю границу призывного возраста планировалось повысить с 18 лет до 21 года.

По словам Картаполова, новые правила о повышении призывного возраста до 30 лет пока не касаются осеннего призыва этого года.

«Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, они под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — подытожил руководитель профильного комитета.

В первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года был принят Госдумой 14 июня. При этом переходный период на новые правила призыва продлится до 2026 года. По документу в 2024 году призыву на военную службу подлежат граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 до 30 лет.


Сам проект был внесен в Госдуму 13 мая, а 8 июня комитет Госдумы по обороне одобрил его.

Ранее, 21 декабря 2021 года, министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст. Кроме того, он подчеркивал, что гражданам нужно дать возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

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Россия
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Минoбороны РФ
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