Минобороны КНР назвало цель российско-китайских морских учений

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР.

Минобороны КНР назвало цель российско-китайских учений в Японском море

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Российско-китайские военные учения в Японском море направлены на расширение возможностей совместной защиты мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе и преодоление различных вызовов, сообщило Министерство обороны КНР.

"Все участвующие в учениях офицеры и солдаты приложат все силы, чтобы посредством реальных действий укрепить способности совместно защищать мир и стабильность в регионе, а также преодолевать различные вызовы в сфере безопасности", – говорится в комментарии ведомства.

ВМФ России на учениях, которые проходят с 20 по 23 июля, представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.

От ВМС Народно-освободительной армии Китая в маневрах задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ на фоне сделанных Киевом угроз судоходству провело учения по изоляции района Черного моря.