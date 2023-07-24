Путин заявил, что результатов у украинского контрнаступления нет

Президент Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очевидно, что западные кураторы Киева явно разочарованы отсутствием результатов так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы "громко вещали" нынешние украинские власти, заявил президент России Владимир Путин.

"Результатов, во всяком случае пока - нет", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности России.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".