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ЦАМТО

Bombardier поставила Saab шестой самолет Global 6000

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Самолет GlobalEye
Первый построенный для ВВС ОАЭ самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненный на основе административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенный радиолокационным комплексом Saab Erieye ER. Линчёпинг (Швеция), 23.02.2018.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 21 июля. Канадская компания Bombardier Defense 19 июля объявила о поставке шведской Saab с предприятия в Торонто шестого самолета Global 6000, готового к переоборудованию в версию дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" (GlobalEye).

После завершения работ по переоборудованию на предприятии в Линчепинге (Швеция) самолет войдет в боевой состав ВВС Швеции.

Как заявлено, используя канадские и шведские инновации, компания Saab интегрирует в состав комплекса "ГлобалАй" РЛС, системы командования, боевого управления и связи для создания многопрофильного решения для ведения разведки на базе самолета Bombardier Global-6000.

Три разработанных Saab самолета ДРЛОиУ "ГлобалАй" на платформе Bombardier Global 6000 уже состоят на вооружении ВВС ОАЭ. Заказаны еще два самолета. 3 апреля 2023 года шведская Saab объявила о начале на аэродроме своего предприятия в Линчепинге (Швеция) летных испытаний четвертого из пяти заказанных ВВС ОАЭ самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" на базе Bombardier Global 6000.

МО Швеции заключило с Saab начальный контракт стоимостью 7,3 млрд. шведских крон (712 млн. долл.) на поставку двух самолетов "ГлобалАй" в июне 2022 года. В перспективе при реализации опциона заказ может возрасти вдвое. Новые самолеты заменят две устаревшие платформы Saab-340 Erieye (ASC 890) в 2027 году.

Bombardier Defense называет Global 6000 многоцелевым самолетом, который может применяться для медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, перевозки VIP-персон, морского наблюдения, сбора разведывательных данных, а также выполнения других задач.

Bombardier стремится расширить спектр продаж специализированных самолетов на базе лайнеров бизнес-класса и ранее, в этом году, объявила о сотрудничестве с компанией General Dynamics Mission Systems-Canada для поставки многоцелевого и противолодочного самолета нового поколения. Предлагаемая современная платформа будет соответствовать требованиям МО Канады к программе Канадского многоцелевого самолета (CMMA), которым Оттава намерена заменить устаревшие CP-140 "Орора".

Американская компания Boeing готова поставить ВВС Канады в рамках данного проекта свой P-8A "Посейдон". До заявления Bombardier канадские власти заявляли, что P-8 представляет собой "единственный доступный в настоящее время самолет, соответствующий всем требованиям проекта CMMA". Хотя Канада направила официальный запрос на поставку P-8 в рамках программы "Иностранные военные продажи", это письмо не имеет обязательной силы. Bombardier настаивает на том, чтобы правительство объявило тендер для выбора победителя. Подобно стратегии в отношении программы "ГлобалАй", Bombardier в своем предложении CMMA планирует поставлять самолеты, а ее партнер будет заниматься интеграцией боевых систем.

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Страны
Канада
ОАЭ
Швеция
Продукция
Erieye
GlobalEye
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Saab 340
Компании
Boeing
Bombardier
General Dynamics
Проекты
Истребитель 5 поколения
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