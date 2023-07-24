Mitsubishi вместе с Toyota и космическим агентством Японии создадут пилотируемый луноход

Компания разработает комфортную "кабину" пилота ровера. Ожидается, что миссия отправится на Луну к 2029 году

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries присоединится к проекту по разработке пилотируемого лунохода, который осуществляют автомобильный концерн Toyota Motor и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе двух корпораций.

Сам проект, получивший название "Лунный крейсер", находится в стадии разработки уже несколько лет. Он предполагает создание шестиколесного лунохода с солнечными батареями, предназначенного для передвижения по поверхности Луны и изучения ее поверхности. Mitsubishi Heavy Industries в рамках проекта будет отвечать за технологии систем жизнеобеспечения, чтобы создать внутри лунохода комфортную среду для пребывания.

Транспортное средство, как ожидается, будет иметь размер 6 м на 5,2 м на 3,8 м, а площадь внутреннего пространства лунохода составит примерно 13 кв. метров с двумя посадочными местами. Батарея нового поколения, которая будет установлена в луноходе, позволит ему преодолевать расстояние в тысячу километров по поверхности Луны без подзарядки.

К проекту создания лунохода уже присоединились другой японский автоконцерн Honda Motor и производитель шин Bridgestone. Ожидается, что пятилетняя миссия на Луну с использованием этого новейшего пилотируемого лунохода будет запущена к 2029 году. Mitsubishi Heavy Industries также отдельно занимается созданием беспилотного лунохода, который может быть отправлен к Луне в 2025 году для сбора информации в рамках проекта "Лунный крейсер".

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне Artemis включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Япония в 2019 году объявила о решении присоединиться к лунной программе NASA. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии с целью поставок необходимого исследовательского оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.