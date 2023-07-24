Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

ЦАМТО, 21 июля. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 21 июля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Здравствуйте, уважаемые коллеги!

У нас сегодня несколько вопросов, один из них – это развитие отношений с нашими друзьями на Африканском континенте, скоро в России пройдет саммит Россия – Африка. И вопрос, связанный с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны.

Но в начале хотел бы спросить, есть ли у кого-то какие-то текущие вопросы? Да, пожалуйста, Сергей Евгеньевич.

С.Нарышкин: Владимир Владимирович, коллеги!

По поступающей в службу информации, поступающей из нескольких источников, официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. Более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины – это вопрос только времени.

В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск. Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник.

Мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады, которая действует под эгидой этого так называемого Люблинского треугольника.

Нам представляется, что за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить.

В.Путин: Да. Вот то, о чем сейчас сказал Сергей Евгеньевич, на этом следует остановиться даже поподробнее. Эта информация появилась уже и в европейской, в частности, во французской прессе.

Думаю, в этой связи будет уместным напомнить также и о некоторых уроках истории ХХ века.

Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов – во всяком случае пока – нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачены" в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии.

Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника – горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства.

Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие ресурсы и время.

А главное, в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек.

И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается.

У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление.

Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется. И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины это, по сути дела, тупик, пустая, бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта.

Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос, вопрос, конечно, риторический, пусть они сами решают.

Однако сейчас огонь войны усиленно разжигается. В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики. А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии.

В этой связи не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет не о каком-то сборище наемников – их достаточно там, и они уничтожаются, – а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда.

И в этом, кстати, не будет ничего нового. Напомню, что после поражения Германии и ее союзников по итогам еще Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии.

Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией Гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии. Наша страна, находившаяся тогда в тяжелейшем положении, вынуждена была пойти на заключение Рижского договора в 1921 году и фактически признать отторжение своих территорий.

А еще раньше, в 1920 году Польша захватила часть Литвы – Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли.

Поучаствовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Полностью оккупировала Тешинскую Силезию.

В 20-30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия.

Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам.

Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним.

Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную "шкуру" и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы.

Они будут торговать всем – и людьми, и землей. Также, кстати, как и их идейные предшественники – петлюровцы, которые в 1920-м году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни. Такие предатели и сегодня готовы "открыть ворота" для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину.

Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях.

Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами – это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем.

Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.

Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского "пушечного мяса" Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал – самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко.

Скажу одно – это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.

Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий.

Теперь давайте приступим к нашим основным вопросам".

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