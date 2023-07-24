Путин заявил об истощении запасов западного оружия

По словам президента России, "производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о невозможности быстро пополнить западные арсеналы оружия, во многом уже опустошенные поставками на Украину.

"Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - отметил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов", - констатировал Путин. Он заметил, что для пополнения запасов "нужны дополнительные, причем большие ресурсы и время".