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ТАСС

Глава Rheinmetall заявил, что не откажется от строительства завода на Украине

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Армин Паппергер отметил, что у страны есть "эффективные возможности для защиты критических целей от нападений"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что не собирается отказываться от планов по строительству завода на Украине.

"Нас не заставят отказаться от помощи для этой страны", - приводит в пятницу его слова газета Bild. По его словам, у Украины есть "эффективные возможности для защиты критических целей от нападений".

Как заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, строительство завода Rheinmetall на Украине стало бы провокацией, а сам объект - "законной целью для Вооруженных сил РФ".

В начале июля Паппергер сообщал, что концерн в течение 12 недель планирует открыть на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Паппергер также указал, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Укроборонпром
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