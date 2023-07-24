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Путин рассказал о преимуществе советской военной техники над западной

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Источник изображения: Фото: соцсети

Путин: западная техника, поставленная Украине, часто уступает советским образцам

Западная техника, поставленная Украине, часто уступает еще советским образцам. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.


«Очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов пока нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Вооруженные силы РФ выполняют свой долг перед страной мужественно, стойко и героически.

«При этом весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам еще советского производства», — указал президент России.

19 июля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины не могут сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения.

15 июля пленный боевик ВСУ Андрей Демич рассказал о дефиците вооружения на передовой. По его словам, украинские солдаты на передовых позициях не получают никакой военной техники, а их командиры отсиживаются в тылу.

23 июня заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал нехватку систем противовоздушной обороны и недостаток знаний эффективного использования западных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Компании
Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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