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ТАСС

ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1

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Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов. Это следует из обновленного списка на сайте кабмина ФРГ.

О новом пакете помощи, который включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе. Стоимость нового пакета - €700 млн.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
NATO
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