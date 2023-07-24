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РИА Новости

В России сформируют отряды добровольцев для борьбы с ДРГ

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

В России теробороне предложили предоставить статус унитарного предприятия

МОСКВА, 21 июля/ Радио Sputnik. Отряды добровольцев, сформированные для борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), могут получить статус унитарного предприятия, соответствующий законопроект обсуждается в Госдуме. Об инициативе "Парламентской газете" рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Поправка даст возможность формировать на местах подразделения территориальной обороны, которые могли бы заниматься охраной территорий и борьбой с диверсионно-разведывательными группами противника. При этом юридически эти отряды будут иметь статус специализированных федеральных унитарных предприятий – то есть, у них будет свое имущество, свое руководство и так далее", – рассказал изданию депутат.

Радио Sputnik также рассказало, как Минобороны РФ взаимодействует с добровольческими отрядами.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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