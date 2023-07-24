Британская разведка: Командование ВС России приняло решение о применении против ВСУ всего арсенала кассетных боеприпасов

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Россия приняла решение использовать против украинской армии весь имеющийся арсенал кассетных боеприпасов в ответ на применение ВСУ переданных американцами специальных артиллерийских снарядов. Такие данные приводит британская разведка, плотно работающая с Киевом.

По данным британцев, российское Минобороны приняло решение ответить зеркально на применение украинской армией кассетных боеприпасов на фронте. Но, если у ВСУ имеются только артиллерийские снаряды, российская армия владеет всем арсеналом специальных боеприпасов и он будет применен против украинских военных в полном объеме. Как утверждает разведка Соединенного королевства, склады с кассетными боеприпасами вскрыты, отгрузка на фронт уже началась.

Согласно украинским ресурсам, информацией британцы уже поделились с офисом Зеленского и Генштабом ВСУ. Некоторые пишут, что американцы открыли ящик Пандоры и теперь Россия не ограничена в применении специальных боеприпасов, которых она с начала СВО против ВСУ не применяла. Причем у русских арсеналы гораздо больше, а перечень боеприпасов шире, к тому же им нет нужды выпрашивать снаряды у других стран.

Накануне в США подтвердили, что Украина получила кассетные снаряды уже неделю назад и широко применяет их на фронте, особенно на Запорожском направлении, под Бахмутом и на Купянском в попытках остановить продвижение российских войск. Как заявили в Белом доме, США не испытывают каких-либо угрызений совести из-за поставки специальных боеприпасов на Украину, также их не волнует критика со стороны других стран, моральная составляющая "не пострадала".

Как утверждают те же украинские ресурсы, Генштаб ВСУ не накладывал каких-либо ограничений на применение кассетных снарядов, командиры подразделений принимают решения на местах, исходя из складывающейся ситуации.