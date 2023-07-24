Минобороны Аргентины планирует приобрести вертолеты производства индийской HAL

ЦАМТО, 21 июля. Минобороны Аргентины подписало письмо о намерениях (LoI) с индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) относительно приобретения легких и средних многоцелевых вертолетов.

Как сообщает India Times со ссылкой на пресс-релиз HAL, документ был подписан 20 июля в Бангалоре министром обороны Аргентины Хорхе Тайана и председателем и управляющим директором HAL С.Б.Анантакришнаном. Другие подробности предстоящей сделки не сообщаются.

В ходе однодневной программы визита Х.Тайана осмотрел экспозицию различных продуктов HAL, в том числе с демонстрационными полетами, в аэропорту компании в Бангалоре. В заявлении говорится, что аргентинская делегация также посетила линию производства легких боевых самолетов (LCA "Теджас") и вертолетов, проявив большой интерес к продукции HAL.

Аргентина стала второй южноамериканской страной, которая проявила интерес к вертолетам производства HAL. Ранее Эквадор приобрел семь усовершенствованных легких вертолетов (ALH) "Дхрув" на сумму 45,2 млн. долл. двумя партиями: пять – в 2009 году и два – в 2011 году. Однако после четырех аварий контракт с HAL был расторгнут в октябре 2015 года. Помимо Эквадора, HAL также экспортировала ALH "Дхрув" на Маврикий и Мальдивы.

Как напоминает The Hindu, на выставке Aero India в начале этого года С.Б.Анантакришнан заявил, что руководство HAL также внесло предложение по продаже Аргентине 15 самолетов LCA "Теджас" в рамках проводимой конкурсной процедуры.