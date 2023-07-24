Rheinmetall поставит ВС Германии 120-мм танковые боеприпасы

ЦАМТО, 21 июля. Командование ВС Германии расширило до 4 млрд. евро существующее рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку танковых боеприпасов.

Заказ отражает стремление вооруженных сил восстановить свои возможности и увеличить запасы боеприпасов в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности.

Рамочное соглашение также включает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

На основании подписанного рамочного соглашения Бундесвер может закупить несколько сотен тысяч боевых и учебных снарядов калибра 120x570 мм, в т.ч. для основного боевого танка "Леопард-2". Первая закупка боеприпасов на сумму около 309 млн. евро по твердому контракту была произведена сразу же после подписания рамочного соглашения.

В комплект поставки входят многоцелевые танковые боеприпасы с непрограммируемым взрывателем, а также еще один вариант, который может быть запрограммирован на три различных режима детонации: при ударе с задержкой по времени и без нее, а также с воздушным подрывом по времени. Заказ также включает различные типы учебных боеприпасов, которые имеют сопоставимые баллистические характеристики, но отличаются уменьшенной дальностью стрельбы и меньшей стоимостью.

Для многих стран-эксплуатантов ОБТ "Леопард-2" компания Rheinmetall является важнейшим поставщиком боеприпасов для 120-мм гладкоствольной пушки танка. Вооруженные силы Германии и нескольких стран-партнеров заключили рамочные контракты с Rheinmetall для обеспечения стабильных долгосрочных поставок боеприпасов, что позволяет лучше планировать производственный процесс и оптимально использовать существующие мощности. Благодаря постоянному производству различных типов боеприпасов в течение срока действия контракта и, как следствие, быстрой доступности, рамочный контракт обеспечит очевидные преимущества для заказчика. Для Rheinmetall соглашение гарантирует загрузку линий производства танковых боеприпасов на долгие годы.