Завершен первый этап летных испытаний водородно-электрического самолета Dornier 228

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На Западе продолжаются эксперименты, связанные с созданием самолетов с так называемым нулевым уровнем выбросов. Одним из лидеров в разработке машин данного типа является британо-американская компания ZeroAvia.

Как заявляется на сайте фирмы, на днях был успешно завершен первый этап летных испытаний самолета Dornier 228. Прототип, оснащенный водородно-электрическим двигателем ZA600, выполнил серию из 10 полетов в аэропорту Котсуолд в Британии, самый продолжительный из которых длился 23 минуты. Предельная высота, на которую подымалась машина, составила 1,5 км.

На противоположной части крыла была размещена обычная силовая установка, работающая на топливе. Оба типа двигателей развивали одинаковую мощность. В ряде случаев в ходе испытаний водородно-электрическая установка самостоятельно выдавала необходимую тягу.

ZeroAvia добивается фантастического прогресса в новаторских полетах с нулевым уровнем выбросов, и я хочу поздравить их с еще одним важным шагом, завершенным успешной кампанией летных испытаний

- заявил министр промышленности Британии Нусрат Гани.

Через данное ведомство осуществляется государственная поддержка проекта. Как заявляется, в ходе работы самолета единственным выбросом станет вода с низкой температурой.