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ТАСС

Минобороны Украины отчиталось о закупках "тысяч БПЛА" в ответ на критику

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Общее количество поставленных в ВСУ БПЛА и дронов в рамках закупок ведомства насчитывает тысячи единиц, сообщили в министерстве страны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что за последние полтора года закупило "тысячи" беспилотников украинского производства 28 разных моделей. Заявление ведомства появилось на фоне критики в украинских СМИ, которые выступали с обвинениями в недостаточном использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства.

"В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. В том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны напомнило, что осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. "В результате чего срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель. Снабжение БПЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растет в геометрической прогрессии. С несколькими украинскими компаниями заключены контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов", - указано в сообщении. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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