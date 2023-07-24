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ТАСС

В МИД КНР заявили о неизменной позиции по украинскому конфликту

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель дипведомства Мао Нин отметила, что страна "будет прилагать усилия и продолжит играть конструктивную роль с целью продвижения политического процесса для урегулирования кризисной ситуации"

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти занимают неизменную и четко обозначенную позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По украинскому кризису Китай занимает неизменную позицию, которая к тому же очевидна, - сказала она на брифинге в ответ на просьбу западного журналиста прокомментировать меры, которые Пекин намерен принять, если в ходе конфликтов и столкновений окажутся повреждены объекты китайской дипломатической миссии подобно тому, как это произошло в Одессе. - Мы будем прилагать усилия и продолжим играть конструктивную роль с целью продвижения политического процесса для урегулирования кризисной ситуации".

Как уточнила дипломат, КНР будет внимательно следить за ситуацией на Украине. По словам Мао Нин, Китай намерен обеспечивать безопасность своих граждан по всему миру.

По информации МИД КНР, 20 июля около здания китайского генерального консульства в Одессе прогремели взрывы. В некоторых окнах были выбиты стекла, частично повреждены стены. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал. 

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Страны
Китай
Украина
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